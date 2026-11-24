Prefeitura de Porto Murtinho (MS) decreta estado de calamidade após chuvas intensas
Último temporal deixou ao menos 150 pessoas desalojadas e destruiu parte da BR-267, isolando o município
Chuvas que atingiram a cidade de Porto Murtinho (MS) deixaram pelo menos 21 pessoas desabrigadas e 150 desalojadas, segundo a Defesa Civil do município. O prefeito informou que a água chegou a tomar 50% do território da cidade.
Entre os prejuízos, estão ruas inundadas, casas ilhadas e parte da BR-267 destruída. O rompimento da pista interrompeu o trânsito nos dois sentidos e deixou o município sem acesso pela rodovia.
A água também invadiu a área onde cerca de mil militares do Exército participavam de um treinamento. A prefeitura decretou estado de calamidade pública nas áreas urbanas atingidas, com validade de 180 dias.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Fachin derruba decisão que suspendeu benefício a vítimas de Brumadinho
STJ havia bloqueado repasses após mineradora questionar validade dos pagamentos
Motorista perde controle do carro e sofre grave acidente
Cena impressionante aconteceu no interior de Santa Catarina
Rio de Janeiro atinge nível 3 de calor e prefeitura reforça importância de cuidados com a saúde
Termômetros vão variar entre 22°C e 38°C durante o fim de semana na capital carioca; temperaturas altas acendem alerta de autoridades
Teste com esponja pode ajudar a diagnosticar câncer sem endoscopia
Cápsula colocada dentro do esôfago pode ajudar a identificar alterações
Caminhoneiro é morto a tiros por dois homens em uma moto no interior de MG
Vítima morreu no local, enquanto ajudante foi atingido por tiro de raspão
Vídeo: mulher escapa de ser atropelada por motorista alcoolizado na Grande SP
Homem subiu canteiro, invadiu a contramão e bateu contra caminhão
EUA suspendem decolagem em todos os aeroportos
Agência determinou que voos que partem de aeroportos americanos permaneçam em solo
Motorista perde controle de carro de luxo e destrói ponto de ônibus no Paraná
Ninguém foi atingido e o condutor do veículo teve apenas ferimentos leves
Explosão de bicicleta elétrica destrói casa nos EUA; imagem é impressionante
Incêndio causado por explosão deixa família sem moradia, mas todos escapam ilesos
Ex-presidente do Paraguai pode ser condenado a até 15 anos de prisão, diz MP
Santiago Peña é acusado de abuso de confiança e conflito de interesses como acionista do Ueno Bank, pivô de crise política e institucional
Estudo revela que 252 milhões de pessoas têm diabetes e não sabem
Maioria tem o diabetes tipo 2, ligado a fatores como excesso de peso e má alimentação
Países fazem alerta para que pessoas estoquem alimentos
Medida faz parte de estratégias de preparação para possíveis situações de crise
Do nada! Barbeiro fecha porta de vidro e é surpreendido por chuva de estilhaço
Funcionário de barbearia ficou com a maçaneta na mão, sem entender o que tinha ocorrido
Mau tempo provoca queda de árvores e deixa desalojados em SP
Chuvas intensas no estado de São Paulo resultaram em desabamentos, alagamentos e vítimas fatais