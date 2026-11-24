Chuvas que atingiram a cidade de Porto Murtinho (MS) deixaram pelo menos 21 pessoas desabrigadas e 150 desalojadas, segundo a Defesa Civil do município. O prefeito informou que a água chegou a tomar 50% do território da cidade.



Entre os prejuízos, estão ruas inundadas, casas ilhadas e parte da BR-267 destruída. O rompimento da pista interrompeu o trânsito nos dois sentidos e deixou o município sem acesso pela rodovia.



A água também invadiu a área onde cerca de mil militares do Exército participavam de um treinamento. A prefeitura decretou estado de calamidade pública nas áreas urbanas atingidas, com validade de 180 dias.



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