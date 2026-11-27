O número de pessoas que iniciaram o processo para obter a carteira de motorista quase triplicou entre janeiro e novembro deste ano. Segundo dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, foram registrados 8,6 milhões de novos processos no período, representando um aumento superior a 193% em comparação com o mesmo intervalo no ano passado.



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