Google vai ‘comprar’ energia elétrica de moradores e empresas dos EUA para usar em data centers

O Google afirmou nesta semana que vai passar a pagar moradores e empresas dos Estados Unidos que consumirem menos energia elétrica, com o objetivo de destinar energia a data centers de IA. A iniciativa será realizada em parceria com uma empresa de recursos energéticos distribuídos, que poderá disponibilizar uma capacidade elétrica equivalente a de um reator nuclear.



Conhecido como usina elétrica virtual, o modelo possui um sistema que busca coordenar recursos espalhados por locais diferentes, reunindo empresas e residências que podem reduzir o consumo de eletricidade da rede ou usar a energia que geram, sem precisar concentrar toda a produção de energia em uma única usina.



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