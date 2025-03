Número de mulheres investidoras na bolsa de valores bate recorde Record News|Do canal Record News no YouTube 10/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h14 ) twitter

O número de mulheres cadastradas na bolsa de valores bateu recorde no fim de 2024, com mais de 1 milhão e 300 mil CPFs, o que representa um crescimento de 7% em relação a 2023, já em comparação ao fim de 2020, o salto de mulheres investidoras na B3 foi de 85,6%. Sobre o assunto, conversamos com a Francine Mendes, que é economista, mestre em psicanálise e idealizadora do reality show "garotas do Tesouro", programa que vai unir educação financeira e emocional para mulheres e que estreia no dia 24 de março, às 20h50, aqui na Record News.

