Paulistão Feminino e Copinha Feminina seguem por mais três anos na RECORD NEWS Até 2027 os torneios estarão sendo exibidos na tela da emissora; saiba mais Record News|Do R7 03/04/2025 - 16h49 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h10 )

As partidas terão narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende Edu Moraes/RECORD

A RECORD NEWS continua sendo a casa do futebol feminino! Reforçando seu compromisso com a visibilidade e o crescimento da modalidade, a emissora renovou os direitos de transmissão do Paulistão Feminino e da Copinha Feminina por mais três anos, com exclusividade na TV aberta.

As partidas terão narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende, e o primeiro jogo do Campeonato Paulista Feminino 2025 está marcado para acontecer no dia 7 de maio. Já a Copinha Feminina está prevista para iniciar no dia 20 de novembro deste ano.

Sobre o Paulistão Feminino 2025

A primeira fase do torneio será disputada em 14 rodadas de pontos corridos em turno e returno. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais, também disputadas em jogos de ida e volta. A grande final está prevista para 14 de dezembro.

Estarão na disputa do título o AD Taubaté, o Corinthians, a Ferroviária, o Palmeiras, o Realidade Jovem, o Red Bull Bragantino, o Santos e o São Paulo.

Em 2024, os amantes do futebol acompanharam toda a temporada do Paulistão Feminino na RECORD NEWS, onde as Palestrinas brilharam e conquistaram o título. Já na Copinha Feminina, as Guerreiras do Fluzão fizeram história, garantindo o título inédito para o clube.

Mais esportes na RECORD NEWS

O futebol feminino é uma das grandes atrações da emissora, que segue investindo no esporte. De segunda a sexta-feira, a partir das 18h50, Caique Resende comanda o Esporte Record News, trazendo as principais informações esportivas do Brasil e do mundo.

Logo depois, às 19h45, Mary Silvestre, Matheus Teixeira e Nayara Inorro apresentam o Elas Com a Bola, com as novidades do mercado esportivo feminino.