De falta, de trivela: veja todos os gols da sexta rodada do Paulistão Feminino RECORD NEWS transmitiu vitória do Santos sobre o Palmeiras Paulistão Feminino|Marcus Francisco*, do R7 17/08/2025 - 17h44 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A sexta rodada do Paulistão Feminino terminou com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0.

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 e continua na liderança do torneio.

O Bragantino ganhou do Taubaté por 2 a 0, e o São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0.

A classificação atual tem o Corinthians em primeiro, seguido por São Paulo, Palmeiras e Ferroviária. O Santos ocupa a sexta posição. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pardal marcou o gol da vitória do Santos sobre o Palmeiras Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão - 14.08.25

A sexta rodada do Paulistão Feminino chegou ao fim nesta quinta-feira (14), com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0. A partida contou com transmissão da RECORD NEWS. Confira tudo o que aconteceu nas partidas:

Palmeiras 0 X 1 Santos

Disputada na Arena Barueri, a partida foi decidida pelo placar mínimo, com gol da zagueira Pardal logo aos 4 minutos do primeiro tempo. A equipe santista contou com uma falha da goleira Tainá, que escorregou na pequena área e deixou a meta livre para o gol santista.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Corinthians 2 X 0 Ferroviária

Na partida que abriu a rodada, o líder Corinthians recebeu a Ferroviária no Pacaembu e saiu vitorioso. Day Rodríguez abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de trivela. O segundo gol das Brabas veio aos 20 minutos do segundo tempo, marcado por Carol Nogueira. No fim da partida, a equipe alvinegra teve a zagueira Érika expulsa, mas a partida terminou com o placar de 2 a 0.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bragantino 2 X 0 Taubaté

O Bragantino venceu o Taubaté com dois gols na reta final da partida disputada no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. Aos 36 minutos do segundo tempo, Jane Tavares abriu o placar para o Bragantino. Já nos acréscimos, Paulina marcou o segundo gol das Bragantinas, decretando o placar de 2 a 0.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

São Paulo 1 X 0 Realidade Jovem

Jogando no CT de Cotia, o São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Karla Alves aos 7 minutos do segundo tempo. A meio-campista cobrou uma falta da intermediária e contou com uma escorregada da goleira para que a bola terminasse no fundo da rede.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Classificação

Com a vitória sobre a Ferroviária, o Corinthians se mantém na liderança do torneio, com 15 pontos — 3 a mais do que o vice-líder São Paulo. As soberanas chegaram a 12 pontos e ultrapassaram o Palmeiras, que segue com 10 pontos após a derrota para o Santos.

‌



A equipe santista chegou a 8 pontos, a mesma de Ferroviária e Bragantino, mas ocupa a sexta colocação por conta do saldo de gols.

Ranking dos palpites RECORD NEWS

Todos os participantes palpitaram na vitória palmeirense, e não pontuaram na rodada. A comentarista Camila Juliotti segue na liderança do ranking, com 20 pontos, seguida de Caique, com 15.

*Sob supervisão de Júlia Ramos, editor do R7