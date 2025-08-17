De falta, de trivela: veja todos os gols da sexta rodada do Paulistão Feminino
RECORD NEWS transmitiu vitória do Santos sobre o Palmeiras
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A sexta rodada do Paulistão Feminino chegou ao fim nesta quinta-feira (14), com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0. A partida contou com transmissão da RECORD NEWS. Confira tudo o que aconteceu nas partidas:
Palmeiras 0 X 1 Santos
Disputada na Arena Barueri, a partida foi decidida pelo placar mínimo, com gol da zagueira Pardal logo aos 4 minutos do primeiro tempo. A equipe santista contou com uma falha da goleira Tainá, que escorregou na pequena área e deixou a meta livre para o gol santista.
Corinthians 2 X 0 Ferroviária
Na partida que abriu a rodada, o líder Corinthians recebeu a Ferroviária no Pacaembu e saiu vitorioso. Day Rodríguez abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de trivela. O segundo gol das Brabas veio aos 20 minutos do segundo tempo, marcado por Carol Nogueira. No fim da partida, a equipe alvinegra teve a zagueira Érika expulsa, mas a partida terminou com o placar de 2 a 0.
Bragantino 2 X 0 Taubaté
O Bragantino venceu o Taubaté com dois gols na reta final da partida disputada no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. Aos 36 minutos do segundo tempo, Jane Tavares abriu o placar para o Bragantino. Já nos acréscimos, Paulina marcou o segundo gol das Bragantinas, decretando o placar de 2 a 0.
São Paulo 1 X 0 Realidade Jovem
Jogando no CT de Cotia, o São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Karla Alves aos 7 minutos do segundo tempo. A meio-campista cobrou uma falta da intermediária e contou com uma escorregada da goleira para que a bola terminasse no fundo da rede.
Classificação
Com a vitória sobre a Ferroviária, o Corinthians se mantém na liderança do torneio, com 15 pontos — 3 a mais do que o vice-líder São Paulo. As soberanas chegaram a 12 pontos e ultrapassaram o Palmeiras, que segue com 10 pontos após a derrota para o Santos.
A equipe santista chegou a 8 pontos, a mesma de Ferroviária e Bragantino, mas ocupa a sexta colocação por conta do saldo de gols.
Ranking dos palpites RECORD NEWS
Todos os participantes palpitaram na vitória palmeirense, e não pontuaram na rodada. A comentarista Camila Juliotti segue na liderança do ranking, com 20 pontos, seguida de Caique, com 15.
*Sob supervisão de Júlia Ramos, editor do R7