Santos derrota Palmeiras com ajuda da goleira e candidata à Bola de Ouro falhando no fim

O Santos derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri em partida válida pela sexta rodada do Paulistão Feminino . Com o resultado, as Sereias da Vila chegaram a oito pontos e encostaram no G4, enquanto as Palestrinas, que já lideraram a competição, ficaram no terceiro lugar com dez pontos.



O Santos abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo depois de uma falha bizarra da goleira palmeirense Tainá. Após cobrança de falta de Larissa Vasconcelos, a arqueira errou o tempo de bola. A zagueira Pardal aproveitou o vacilo e marcou o gol. As Palestrinas pressionaram e criaram boas chances no primeiro tempo, mas não conseguiram alterar o marcador.



Na segunda etapa, o Palmeiras lançou mão de Amanda Guiterres, a 'máquina de fazer gols'. Candidata a melhor jogadora do mundo, a artilheira logo melhorou o time a acertou um chutaço no travessão, mas perdeu um gol incrível nos minutos finais da partida. Assista aos melhores momentos da vitória alvinegra!