Com golaço, Corinthians vence Ferroviária e se mantém líder do Paulistão Feminino; veja os gols
Partida aconteceu nesta terça-feira (12) no Estádio do Pacaembu; gols foram marcados por Day Rodríguez e Carol Nogueira
O duelo entre Corinthians e Ferroviária, no Pacaembu, abriu a sexta rodada do Paulistão Feminino, nesta terça-feira (12). As Brabas venceram a partida por 2 a 0.
A equipe alvinegra abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com um gol de Day Rodríguez, com uma bela finalização de trivela de fora da área.
O segundo gol do Timão saiu aos 20 minutos do segundo tempo, quando Letícia Monteiro driblou a zagueira adversária dentro da área e deixou Carol Nogueira na cara do gol. A atacante finalizou e ampliou para as Brabas.
O Corinthians ainda jogou a reta final da partida com uma jogadora a menos, já que teve a zagueira Érika expulsa após impedir um contra-ataque das Guerreiras Grená.
A rodada continua nesta quarta-feira (13), com as partidas entre Bragantino e Taubaté, e São Paulo e Realidade Jovem. Santos e Palmeiras encerram a jornada nesta quinta-feira (14), com transmissão da RECORD NEWS a partir das 18h45.
