Com pênalti no último lance, Ferroviária empata com Bragantino pelo Paulistão Feminino

Ferroviária e Bragantino se enfrentaram pela quinta rodada do Paulistão Feminino , na tarde deste sábado (2). A partida, disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara, terminou empatada em 1 a 1.



A equipe de Bragança Paulista abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, quando após pressão na saída de bola adversária, Ana Carla recebeu na direita da área e finalizou sem chances para a goleira Luciana.



O empate das Guerreiras Grená veio aos 45 do segundo tempo, quando Duda converteu um pênalti assinalado após a bola resvalar no braço da defensora bragantina.