Melhores momentos: São Paulo vence Taubaté com gol contra no Paulistão Feminino

No jogo deste sábado (2), as tricolores venceram as taubateanas com 66 min de jogo. Em uma disputa acirrada, o São Paulo precisou se reorganizar e conseguir a oportunidade perfeita para que o gol da vitória saísse. O que as jogadoras não esperavam era que a jogada, na verdade, fosse feita pelo Taubaté , time rival.



Foi com 21 minutos do segundo tempo que a zagueira taubateana Jérika fez um gol contra e classificou as tricolores como as campeãs da rodada; o jogo terminou com 1 a 0 para o São Paulo.