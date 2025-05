Assista à íntegra da goleada do São Paulo por 7 a 1 sobre o Marília pelo Paulistão Feminino

Em Cotia (SP), as Tricolores receberam o Marília pela oitava rodada do Campeonato Paulista Feminino de 2024 e não tomaram conhecimento das adversárias. O São Paulo venceu por 7 a 1, com gols marcados por Bia Menezes, Mariana Santos, Isa, Ariel Godoi e Vi Amaral, além de dois gols contra. Mari, de pênalti, fez o gol de honra do Marília.