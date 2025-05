Assista aos gols de Ferroviária 5 x 1 Marília Ferrinha não tomou conhecimento do MAC e sai do jogo com saldo muito positivo

Paulistão Feminino|Do R7 20/06/2024 - 00h01 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share