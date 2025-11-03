Melhores momentos: Santos goleia Taubaté na 11ª rodada do Paulistão Feminino

Em jogo válido pela 11ª rodada do Paulistão Feminino, o Santos venceu o Taubaté nesta sexta-feira (31) pelo placar de 4 a 0. A partida foi disputada na Arena Inamar, em Diadema. Os gols foram marcados por Nath Pitbull, Larissa, Laryh e Marussi.



