Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
São Paulo x Taubaté | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Melhores momentos: Santos goleia Taubaté na 11ª rodada do Paulistão Feminino

Sereias da Vila venceram por 4 a 0; gols foram marcados por Nath Pitbull, Larissa, Laryh e Marussi

Paulistão Feminino|Do R7

  • Google News

Em jogo válido pela 11ª rodada do Paulistão Feminino, o Santos venceu o Taubaté nesta sexta-feira (31) pelo placar de 4 a 0. A partida foi disputada na Arena Inamar, em Diadema. Os gols foram marcados por Nath Pitbull, Larissa, Laryh e Marussi.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • futebol
  • futebol-feminino
  • paulistao-feminino
  • santos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.