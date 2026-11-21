O São Paulo venceu o Santos por 2 a 0 no jogo de volta do play-in do Paulistão Feminino . Com o resultado, a equipe avança às semifinais da competição.



As Sereias da Vila foram melhores no primeiro tempo, com grande destaque para a atuação de Evelin Bonifácio, que criou as principais jogadas de perigo do time.



Contudo, após a expulsão da zagueira Ingryd Avancini logo nos primeiros minutos do segundo tempo, as Tricolores assumiram as rédeas do jogo e, logo na cobrança de falta que ocasionou a expulsão da zagueira santista, Aline Milene desviou o cruzamento de Carla Alves e abriu o placar para as Soberanas.



O segundo gol veio a partir de um cruzamento preciso de Bruna Calderan que encontrou Maricel Pereyra livre dentro da área. A argentina nem precisou sair do chão para testar firme e ampliar a vantagem do São Paulo.



As Soberanas quase fizeram o terceiro no finalzinho do jogo com Mylena, que recebeu livre pelo lado esquerdo do campo, invadiu a área e acertou o travessão.



O São Paulo, agora, espera a definição do duelo entre Corinthians e RB Bragantino para saber se enfrenta a Ferroviária ou o Palmeiras nas semifinais.



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