São Paulo vence Santos e se classifica para as semifinais do Paulistão Feminino; assista a íntegra
Soberanas venceram por 2 a 0 o confronto e se classificaram com 5 a 1 no placar agregado
O São Paulo se classificou para as semifinais do Paulistão Feminino após bater o Santos no play-in por um placar agregado de 5 a 1. No jogo da volta, o Tricolor venceu o jogo por 2 a 0 com gols de Aline Milene e Maricel Pereyra. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
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Com transmissão da RECORD NEWS, a partida de volta acontece no próximo sábado (21), às 11h, no Brinco de Ouro
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Partida ocorreu no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela 6ª rodada do campeonato estadual
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São Paulo vence Mirassol por 2 x 0 no Paulistão Feminino; veja na íntegra
Em Santana de Parnaíba, as Soberanas definiram o resultado com um gol nos acréscimos do primeiro tempo e outro no fim da partida
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Jogo ocorreu em Santana de Parnaíba e contou com gols de Bia Menezes e Késia
RECORD NEWS transmite confronto entre São Paulo e Mirassol no Paulistão Feminino
Confronto ocorre hoje às 18h45 com ambos os times buscando melhorar suas posições na tabela