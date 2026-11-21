O São Paulo se classificou para as semifinais do Paulistão Feminino após bater o Santos no play-in por um placar agregado de 5 a 1. No jogo da volta, o Tricolor venceu o jogo por 2 a 0 com gols de Aline Milene e Maricel Pereyra. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!