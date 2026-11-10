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Paulistão Feminino 2026 ao vivo e com imagens | RECORD NEWS

Santos e São Paulo se enfrentam por vaga na semifinal do Paulistão Feminino 2026

RECORD NEWS transmite o jogo de ida do play-in do torneio na próxima terça (17), a partir das 18h45

Paulistão Feminino|Do R7

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Vem aí o mata-mata do Paulistão Feminino de 2026! Na próxima terça-feira (17), as Sereias da Vila enfrentarão as Tricolores em busca de uma vaga na semifinal do campeonato. O jogo, que será disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo, terá transmissão da RECORD NEWS a partir das 18h45.

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