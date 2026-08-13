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Paulistão Feminino 2026 ao vivo e com imagens | RECORD NEWS

Corinthians goleia Mirassol e sobe na tabela do Paulistão Feminino; Ferroviária lidera

Brabas ainda lutam por vaga direta na semifinal; Leoas já estão eliminadas a uma rodada do fim

Paulistão Feminino|Do R7

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Pela sexta rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária empatou com o Bragantino sem gols e reassumiu a liderança. As Guerreiras Grenás têm 13 pontos, assim como o Palmeiras, mas estão na primeira colocação pelo número de gols marcados.

Já as Brabas do Corinthians não tomaram conhecimento das Leoas do Mirassol e venceram por 2 a 1 fora de casa. O Timão chegou aos 10 pontos e ainda busca vaga direta na semifinal.

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