Corinthians goleia Mirassol e sobe na tabela do Paulistão Feminino; Ferroviária lidera

Pela sexta rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária empatou com o Bragantino sem gols e reassumiu a liderança. As Guerreiras Grenás têm 13 pontos, assim como o Palmeiras, mas estão na primeira colocação pelo número de gols marcados.



Já as Brabas do Corinthians não tomaram conhecimento das Leoas do Mirassol e venceram por 2 a 1 fora de casa. O Timão chegou aos 10 pontos e ainda busca vaga direta na semifinal.



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