São Paulo vence Santos em jogo com final surpreendente; assista

Em partida disputada na noite desta quinta (13) em Santana de Parnaíba (SP), o São Paulo derrotou o Santos por 1 a 0 e chegou à terceira colocação do Paulistão Feminino, com 12 pontos, atrás apenas de Palmeiras e da líder Ferroviária. O Santos fica em sexto, com 6 pontos. Ambos, no momento, estão classificados para o play in, que vai definir os semifinalistas.



O jogo ganhou emoção no segundo tempo. Clara abriu o placar de cabeça aos 29 min. Já nos acréscimos, as Soberanas chegaram a marcar o segundo, mas a árbitra foi acionada pelo VAR, anulou o gol e ainda marcou pênalti para o Santos na origem da jogada. As Sereias da Vila tiveram a oportunidade de empatar, mas Analuyza desperdiçou a cobrança. Assista aos melhores momentos da partida transmitida pela RECORD NEWS!



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