Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
São Paulo x Taubaté | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

RECORD NEWS transmite duelo entre São Paulo e Taubaté pelo Paulistão Feminino neste sábado (8)

A bola rola a partir das 11h, mas a transmissão se inicia um pouco mais cedo, às 10h30

Paulistão Feminino|Do R7

  • Google News

Neste sábado (8), a RECORD NEWS transmite com exclusividade em TV aberta o duelo entre São Paulo e Taubaté, que abre a 12ª rodada do Paulistão Feminino


O São Paulo segue em busca da classificação para o mata-mata da competição, com somente um ponto atrás do quarto colocado, o Bragantino.

A bola rola a partir das 11h, mas a transmissão se inicia um pouco mais cedo, às 10h30. Não perca!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • esportes
  • paulistao-feminino
  • futebol-feminino
  • sao-paulo-time

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.