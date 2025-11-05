RECORD NEWS transmite duelo entre São Paulo e Taubaté pelo Paulistão Feminino neste sábado (8)

Neste sábado (8), a RECORD NEWS transmite com exclusividade em TV aberta o duelo entre São Paulo e Taubaté, que abre a 12ª rodada do Paulistão Feminino .

O São Paulo segue em busca da classificação para o mata-mata da competição, com somente um ponto atrás do quarto colocado, o Bragantino.A bola rola a partir das 11h, mas a transmissão se inicia um pouco mais cedo, às 10h30. Não perca!