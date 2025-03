Pescador é resgatado após passar 95 dias à deriva Record News|Do canal Record News no YouTube 17/03/2025 - 19h02 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h51 ) twitter

Um pescador foi resgatado depois de passar quase cem dias à deriva no mar. O peruano Máximo Napa, de 61 anos, estava muito desidratado. Para sobreviver nos 95 dias em que passou no meio do Oceano Pacífico, ele conta que se alimentou de pássaros, tartarugas e baratas, e que matava a sede com água coletada da chuva, mas ficou sem acesso a água potável nos últimos quinze dias.

