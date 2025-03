Polícia Federal apreende 30 fuzis em aeroporto de SP Record News|Do canal Record News no YouTube 20/03/2025 - 18h35 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal apreendeu 30 fuzis desmontados no aeroporto de Viracopos, em Campinas. As armas eram divididas em 14 cargas e vieram dos Estados Unidos. Algumas peças estavam escondidas em prensas hidráulicas e outras mercadorias. O destino dos fuzis seria São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews