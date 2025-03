Preso algemado foge de policiais ao ser retirado de viatura. 📲 #RecordNews #Shorts

Preso algemado foge de policiais ao ser retirado de viatura. ūüď≤ #RecordNews #Shorts Record News|Do canal Record News no YouTube 11/03/2025 - 16h01 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h08 ) twitter

Um v√≠deo viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que um homem, que foi preso pela Pol√≠cia Militar do Amazonas, consegue fugir enquanto sa√≠a da viatura. Mesmo com as m√£os algemadas, o homem conseguiu sair do alcance dos dois policiais que o levavam para ser apresentado na delegacia. Ele √© suspeito de ter quebrado uma medida protetiva e de ter cometido o crime de perturba√ß√£o do sossego alheio. O fugitivo ainda n√£o foi encontrado pela Pol√≠cia. ūüď≤ #RecordNews