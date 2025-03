RECORD NEWS estreia o reality ‘Garotas do Tesouro’ nesta segunda-feira (24) Programa vai mostrar a jornada de 30 mulheres para se tornarem mais seguras e independentes financeiramente Record News|Do R7 21/03/2025 - 19h17 (Atualizado em 21/03/2025 - 19h17 ) twitter

Francine Mendes é a idealizadora do novo reality da RECORD NEWS Reprodução/Instagram

A RECORD NEWS anuncia a estreia de Garotas do Tesouro, um reality show voltado para o público feminino, com o objetivo de fortalecer o protagonismo das mulheres no universo dos investimentos e da educação financeira. O programa estreia na próxima segunda-feira (24), às 20h50, e é idealizado pela economista e mestre em Psicanálise Francine Mendes.

A atração acompanha a jornada de 30 mulheres de diferentes perfis e realidades, que aprenderão a lidar com suas emoções e a administrar suas finanças com o apoio de mentoras especialistas no mercado financeiro. Ao final, três candidatas seguirão para a etapa presencial do reality show, realizada em São Paulo. Nesta fase, serão desafiadas em provas que testam suas habilidades de criação de conteúdo e conhecimentos em finanças. A vencedora levará para casa um prêmio de R$ 100 mil. Para apoiar sua jornada, as selecionadas terão acesso a conteúdo exclusivos em plataforma digital e mentoria com renomadas especialistas do mercado financeiro brasileiro.

Garotas do Tesouro visa desmistificar a ideia de que investir é um campo exclusivamente masculino, mostrando que qualquer mulher pode gerir seu dinheiro de forma simples e prazerosa. “As mulheres são ensinadas a cuidar e servir, e muitas vezes acabam com uma conta bancária emocional negativa. O reality show Garotas do Tesouro vem para desmistificar esse monstro que colocaram nas nossas cabeças e mostrar que cuidar do seu dinheiro e das suas emoções é simples e fundamental para uma vida mais leve e feliz”, explica Francine Mendes.

Garotas do Tesouro vai ao ar nesta segunda (24), às 20h50, na tela da RECORD NEWS.