Entenda o impacto das tarifas de Trump nas exportações agropecuárias brasileiras Carne, café, celulose e etanol enfrentam desafios com nova taxação Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h55 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h55 )

Entenda quais setores do agronegócio podem ser os mais afetados com tarifaço de Trump

O setor agropecuário brasileiro está sob pressão após o anúncio de Donald Trump sobre a aplicação de tarifas de 50% nas importações de produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Daniel Vargas, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito Rio, analisou os impactos dessa medida no comércio entre os dois países.

A decisão foi justificada por Trump em carta ao presidente Lula, citando razões econômicas e políticas. Economicamente, Trump argumenta que o Brasil não tem sido um parceiro comercial ideal devido às restrições impostas a produtos americanos. No entanto, Vargas destaca que o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos nos últimos anos. Questões políticas envolvendo a Suprema Corte brasileira e o ex-presidente Jair Bolsonaro também influenciaram a decisão.

Os setores de carne, café, celulose e etanol podem ser profundamente afetados. O aumento dos custos pode tornar esses produtos menos competitivos em relação aos concorrentes internacionais como Argentina e Uruguai. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) já alertou sobre o superávit americano no comércio com o Brasil. As tarifas parecem visar mais uma penalidade econômica do que equilibrar as relações comerciais.

O impacto dessas medidas poderá levar o Brasil a buscar negociações para reverter essa decisão no futuro próximo.

Entenda quais setores do agronegócio podem ser os mais afetados com tarifaço de Trump

