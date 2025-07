Falta de armazéns ameaça safra recorde e causa prejuízo ao agronegócio

Com expectativa de colher mais de 336 milhões de toneladas de grãos nesta safra, o Brasil enfrenta falta de capacidade para armazenar a própria produção. Em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (10), o consultor em agronegócios Carlos Cogo alertou que o crescimento da armazenagem tem sido insuficiente diante do avanço da produção , que hoje é o dobro da capacidade instalada. Em 2005, o país conseguia estocar 92% do que produzia; em 2025, esse índice deve cair para 63%.



Conforme Cogo, a situação se agrava com a sobreposição das safras , especialmente no meio do ano, quando o milho começa a ser colhido antes da retirada total da soja dos armazéns. Sem espaço, toneladas de grãos acabam sendo estocadas a céu aberto, o que reduz a qualidade dos produtos e força vendas aceleradas, com preços mais baixos. “É interessante porque toda a cadeia é impactada. Temos o produtor, o frete, o comprador, a relação também do escoamento dessa produção, do embarque, muitas vezes para outros países, embarque internacional”, destacou Cogo.