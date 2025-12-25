Importação de alho chinês afeta produtores nacionais; entenda a diferença entre os dois Especialista explica a rivalidade entre os países em relação à produção do alimento

Os produtores brasileiros de alho têm sofrido com o avanço da importação chinesa, que traz o produto por um preço mais baixo em relação aos custos locais.

Em entrevista ao Record News Rural, o presidente da Anapa (Assossiação Nacional dos Produtores de Alho), Rafael Corsino, explicou que nos últimos 10 anos, apesar dos desafios, o Brasil cresceu em relação a sua participação no mercado nacional com uma produtividade sustentável, visando a saúde do consumidor e a proteção do meio-ambiente.

“A cultura do alho vem com os produtores investindo muito, respeitando as leis trabalhistas, e hoje conseguimos ocupar uma importante parcela de abastecimento do Brasil [...] graças ao aumento na competitividade e na melhoria dos produtores de maneira geral, tanto o agricultor familiar, quanto o pequeno e médio agricultor”, explica o especialista.

Rafael Corsino enfatizou que o maior estado produtor de alho é Minas Gerais, seguido de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas apesar do Brasil produzir cerca de 60% do que é consumido, há importações do exterior, que com o tempo, acabou retardando a compra do alho brasileiro no serrado.

“Agora há uma sinalização de uma importação muito grande, cerca de 15 milhões; 7 milhões devem vir para a China e 8 milhões da Argentina. [...] Em função do crescimento da importação do alho chinês esse ano, se comparar com o ano de 2024, aumentou praticamente 3 milhões de faixa de alho. Isso colocou o setor com muita dificuldade”, ressalta o especialista.

O presidente da Anapa detalha os maiores diferenciais entre os alhos brasileiro e chinese: “O nosso alho, quando você tira aquelas cascas do alho, e você chega no dente do alho, você vai ver a cor do dente, o alho roxinho ou arroxeado, esse é alho brasileiro [...] Se for castanho ou marrom, é alho importado, é alho chinês. E qual é o diferencial? O alho brasileiro é 5 vezes mais potente, e ele tem 5 vezes mais sabor, mais aroma, ele combate câncer, combate colesterol e dá resistência e imunidade ao nosso corpo”, ressalta.

