Frango tem baixa disponibilidade interna e aumento nos valores

Volume é parecido com registrado antes da confirmação do caso de gripe aviária

Record News Rural|Do R7

Após a crise da gripe aviária e a retomada gradual dos embarques da proteína, os preços do frango tiveram alta nos últimos meses, influenciados pela redução na oferta doméstica.

