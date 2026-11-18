Uma pesquisa do IFAG (Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás), encomendada pelo Senar Goiás, revelou que 64% dos produtores rurais do estado enfrentam dificuldades para contratar profissionais.



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