O pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo federal promete trazer mudanças diretas para o agronegócio. Entre os principais pontos afetados estão os créditos tributários, benefícios fiscais e seguro rural.



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