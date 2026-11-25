A tragédia climática em Tupanciretã chocou o país. Cinco pessoas morreram. O governo federal anunciou o repasse de R$ 8 milhões para ajudar na reconstrução do município. Farsul também pediu um pacote de medidas emergenciais para produtores rurais.



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