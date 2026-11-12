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Produção maior e baixa demanda geram alta dos estoques de suco de laranja

Volume de laranja processada na safra 2025/26 foi 36% superior ao do ciclo anterior

Record News Rural|Do R7

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Os estoques de suco de laranja cresceram quase 162% na safra 2025/2026.

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