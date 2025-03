Réu foge por janela de tribunal durante julgamento na África do Sul Record News|Do canal Record News no YouTube 01/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h11 ) twitter

Um homem fugiu durante o próprio julgamento em Joanesburgo, na África do Sul, na terça-feira (18). Onoshana Thando Sadiki, que enfrentava acusações de roubo e arrombamento, aproveitou um momento de distração dos policiais para escapar por uma janela do tribunal. Apesar do esforço, o fugitivo foi capturado no dia seguinte.

