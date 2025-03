Rodízio municipal de veículos segue suspenso nesta quarta (5) em SP Record News|Do canal Record News no YouTube 05/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h01 ) twitter

Em São Paulo, o rodízio municipal de carros segue suspenso nesta quarta-feira (5) por causa do carnaval. A partir de amanhã, a medida volta normalmente e veículos com placas com final 7 e 8 não poderão trafegar no centro expandido, das 07h às 10h, e das 17h às 20h. A multa para quem transitar em locais e horários não permitidos é de R$ 130,16 além de quatro pontos na carteira do motorista.

