Semana começa com dólar em alta e Ibovespa em queda

O dólar subiu e fechou a segunda-feira a R$ 5,85. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, encerrou em queda. Para fazer uma análise do mercado financeiro aqui no país a gente faz conexão com o economista Miguel Daoud.

