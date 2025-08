Alerta de fofura! Hamster encanta ao devorar biscoito como se não houvesse amanhã

Todos os dias, uma hamster acorda ansiosa pelo biscoito que sua tutora oferece a ela como café da manhã. Pipoca segura o petisco delicadamente com as patinhas enquanto come o alimento como se fosse um verdadeiro banquete. O momento encantador roubou a cena no Soltando os Bichos deste domingo (3).



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.