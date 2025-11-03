Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (2)
Cão mostra habilidades em jogo da velha com tutor, e gatas atrapalham momento de costura da dona
Um cachorro impressionou o público do Soltando os Bichos deste domingo (2) com sua habilidade ao participar de um jogo da velha. Outro destaque do programa foram duas gatas, que impediram a tutora de seguir com a atividade de corte e costura.
