Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (2)

Cão mostra habilidades em jogo da velha com tutor, e gatas atrapalham momento de costura da dona

Soltando os Bichos|Do R7

Um cachorro impressionou o público do Soltando os Bichos deste domingo (2) com sua habilidade ao participar de um jogo da velha. Outro destaque do programa foram duas gatas, que impediram a tutora de seguir com a atividade de corte e costura.

