Cachorra se assusta com brinquedo que anda e tem reação inesperada; assista

A cachorra Cece ficou irritada ao descobrir com um brinquedo que imita suas ações. A expectativa era de diversão, mas a reação de Cece foi completamente diferente do esperado, gerando momentos de risadas e surpresa para seus tutores. Se você também tem um registro único do seu bichinho mande um vídeo na horizontal de pelo menos um minuto no WhatsApp da equipe do programa Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.