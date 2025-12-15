Confira a íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (14)
Entre amores não correspondidos, preguiça na hora do banho e paixão por bolo de chocolate, os pets dos telespectadores são diversão na certa
No Soltando os Bichos deste domingo (14), a gatinha Maria Luna mostra os desafios que passa para ver o seu amado Simba, apesar de não ser correspondida. Enquanto isso, o cãozinho Lupe, que ama um bolo de chocolate, fez de tudo para sua prima humana dar um pedacinho do doce. Já Max, um fofo cachorro, fez corpo mole na hora do banho.
Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Assista à íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (7)
Animais tiraram risada dos cuidadores e internautas durante exibição do programa
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (30)
Programa deste fim de semana traz gatinha 'raivosa' e até cadelinha esfomeada; confira
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (23) na íntegra
Tem cadelinha 'motorista', gatinha preguiçosa e os melhores esconderijos para pets; veja!
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (9)
Enquanto uma cachorrinha tenta se safar de uma fria, outra, caramelo, está toda empolgada com o banho tomado e um gatinho se enfia em uma caixa menor que ele
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (2)
Cão mostra habilidades em jogo da velha com tutor, e gatas atrapalham momento de costura da dona
Preços do frango se aproximam dos níveis pré-gripe aviária
Recuperação está ligada à retomada das exportações e ao aquecimento do consumo doméstico
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (26)
Romeu dá um passeio bem seguro em um carrinho de bebê, enquanto os cães Belinha e Leão vivem grandes aventuras
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (12)
Macacos fizeram um banquete, enquanto um cachorro emocionou ao desabafar sobre a vida com o tutor
Assista aos destaques do ‘Soltando os Bichos’ deste domingo (5)
De papagaio cantor a cachorro motorista, interação de animais com tutores divertiram telespectadores do programa
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (28)
Edição contou com momento fofo de gato em carrinho de supermercado, porquinho preguiçoso e cachorro que roubou dinheiro da tutora
Missão impossível? Cadelinha determinada 'enlouquece' ao perseguir luz vermelha pela casa
Apesar dos esforços, a cadela enfrenta dificuldade em capturar o ponto luminoso
Gato chamado 'Seu Barriga' mostra que leva jeito na cozinha ao ajudar tutor no preparo de refeição
Animal não se intimida e tenta mexer o alimento na panela como um verdadeiro cozinheiro
Cachorrinha faz charme ao ser chamada para tomar banho e protagoniza drama digno de novela
Com olhar desconfiado e patas trêmulas, Pretinha fez de tudo para adiar o inevitável encontro com o chuveiro
Cachorra impressiona com habilidade ao participar de jogo da velha com seu tutor
Em um tabuleiro improvisado, Hanna segue as instruções e realiza as jogadas com determinação