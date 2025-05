Craque de quatro patas: gata defende discos em jogo de tabuleiro como uma goleira profissional

Com olhos atentos, patas ágeis e instinto afiado, a gata Linda surpreendeu ao exibir habilidades dignas de uma goleira profissional durante a partida de um jogo de tabuleiro . Mesmo diante de uma sequência de arremessos da adversária, a felina defendeu todos os discos, sem deixar passar nenhum.



