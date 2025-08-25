Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário
Nino foi flagrado usando o banheiro de casa igual a um humano
O gato Nino foi registrado por seus tutores ao usar o banheiro da casa para fazer suas necessidades. Ele até desce do vaso quando acaba de usá-lo. Será que ele conseguiria ensinar seus colegas de quatro patas essas boas maneiras?
Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.
