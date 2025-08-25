Logo R7.com
Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário

Nino foi flagrado usando o banheiro de casa igual a um humano

Soltando os Bichos|Do R7

O gato Nino foi registrado por seus tutores ao usar o banheiro da casa para fazer suas necessidades. Ele até desce do vaso quando acaba de usá-lo. Será que ele conseguiria ensinar seus colegas de quatro patas essas boas maneiras?


 Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.

