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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (30)

Programa divertiu a web com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação

Soltando os Bichos|Do R7

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O programa Soltando os Bichos deste domingo (30) divertiu a web com situações cômicas envolvendo animais de estimação. Nesta edição, a transmissão trouxe dois cãozinhos, um para lá de espaçoso e outro bem esperto. Confira!


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