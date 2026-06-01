Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (30)
Programa divertiu a web com situações cômicas protagonizadas por animais de estimação
O programa Soltando os Bichos deste domingo (30) divertiu a web com situações cômicas envolvendo animais de estimação. Nesta edição, a transmissão trouxe dois cãozinhos, um para lá de espaçoso e outro bem esperto. Confira!
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