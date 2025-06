Gata assusta tutor ao ser flagrada bebendo água do aquário do peixe da família

A gatinha Lola protagonizou uma cena inusitada e divertida: ela foi flagrada bebendo água diretamente do aquário de Peixoto, o peixinho de estimação da casa. O tutor, Santiago, se assustou ao presenciar o momento, mas logo percebeu que não havia motivo para preocupação. Peixoto parecia completamente tranquilo com a visita inesperada.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555