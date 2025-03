Gata confunde boneca de pano com inimigo e provoca ataque dramático

Com instinto de caça aguçado, a gata Bia fez sucesso no Soltando os Bichos deste domingo (2) ao reconhecer uma boneca de pano como ameaça e partir para o ataque. A felina se aproximou com cautela da ‘presa’, mas levou um susto que a fez saltar para trás. Não contente, Bia tentou a segunda investida antes de se afastar de vez.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do programa: (11) 3300-5555.