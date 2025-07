Gatinha se rende à preguiça e diverte ao fazer o mínimo esforço para brincar

Neve, uma gatinha branca charmosa, conquistou os corações nas redes com sua preguiça de domingo. No vídeo enviado por sua tutora, Yasmin, a felina aparece deitada, sem a menor pressa, mexendo no brinquedo apenas com a pata. A cena tranquila e divertida mostra que, para Neve, o descanso é sagrado até na hora da brincadeira.



Se você também tem um vídeo curioso ou divertido do seu pet, envie um registro na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.