Gato faz questão de tomar banho e prova que nem todos os felinos fogem da água

Diferente da maioria dos felinos, o gato Dudu mostrou que curte tomar banho e fez sucesso no Soltando os Bichos de domingo (23). Ao se deparar com o chuveiro de sua tutora aberto, o animal não pensou duas vezes e aproveitou para se refrescar.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie para o Soltando os Bichos um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do programa: (11) 3300-5555.