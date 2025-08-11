Labradora brasileira aprende a surfar e se torna bicampeã mundial da modalidade; veja vídeo

Ficar de pé em uma prancha e pegar onda é um desafio para muitas pessoas, mas não para Cacau, uma labradora de Búzios (RJ) que acaba de se tornar bicampeã mundial de surfe para cachorros em uma competição na Califórnia, nos Estados Unidos.



O talento do animal surgiu durante os treinamentos desenvolvidos pelo tutor Ivan Quintães e foi destaque no programa Soltando os Bichos do último domingo (10).



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.