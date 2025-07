Nem o telhado separa: cachorrinha dá show de escalada para não desgrudar do tutor; veja vídeo

O amor dos animais não conhece limites, nem mesmo nas alturas. Foi isso que a cachorrinha aventureira Única provou ao subir sozinha uma escada de mão para ficar perto do tutor, Yuri, no telhado de uma construção. A cena foi flagrada por outros dois cães, que observaram atentamente os movimentos da pet.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.