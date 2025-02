Que calorão! Dálmata devora picolé para se refrescar em meio às altas temperaturas

A dálmata Lupita divertiu sua tutora e os espectadores do Soltando os Bichos , na edição de domingo (16), ao saborear um picolé em meio às altas temperaturas . Mesmo após acabar com o doce, ela insiste em continuar mordendo o palito.



