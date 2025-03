Roubo canino: filhote surpreende ao pegar celular da tutora para brincar

Com suas "patas leves", a cadela Belinha fez sucesso no Soltando os Bichos de domingo (10) ao 'roubar' o celular de sua tutora. A filhote se aproximou do aparelho e não se intimidou ao notar a presença de Élida. A mulher conseguiu recuperar o 'brinquedo', mas não demorou muito para que Belinha o roubasse novamente.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie para o Soltando os Bichos um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do programa: (11) 3300-5555.