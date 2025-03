Tempestades de areia cobrem cidades nos Estados Unidos Record News|Do canal Record News no YouTube 20/03/2025 - 13h42 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h02 ) twitter

Fortes tempestades de areia cobriram várias cidades dos Estados Unidos com uma densa camada de poeira. Os estados mais afetados foram Texas e Novo México, onde as autoridades seguem monitorando a situação e emitindo alertas de saúde devido à baixa visibilidade e à deterioração da qualidade do ar. A população foi aconselhada a evitar atividades ao ar livre durante a semana.

